Coronavirus erwischt Familienoberhaupt der Habsburger

Das Coronavirus hat Medienberichten zufolge den Enkel des letzten Kaisers von Österreich-Ungarn, Karl Habsburg, erwischt. Seit Donnerstag befinde er sich nach eigenen Angaben in seinem Haus in Niederösterreich in Quarantäne ohne direkten Kontakt zu seinen Familienmitgliedern, wie das Portal oe24.at am Dienstag berichtete.