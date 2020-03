Idlib: Russische Polizei begleitet türkisches Militär zu Beobachtungsposten

Die russische Militärpolizei hat vier türkische Kolonnen zu den Beobachtungsposten der türkischen Streitkräfte in der Deeskalationszone von Idlib gebracht. Dies teilte am Dienstag Oleg Schurawljow, der Leiter des russischen Zentrums für die Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien, mit.

„Am vergangenen Tag begleiteten die Einheiten der russischen Militärpolizei vier türkische Militärkolonnen zu den Standorten der Beobachtungsposten der türkischen Streitkräfte in der Deeskalationszone Idlib“, sagte Schurawljow.

Er fügte hinzu, dass ein spezieller Meldekanal für operative Kommunikation zwischen dem Zentrum für die Versöhnung der Konfliktparteien und der türkischen Seite weiterhin funktioniere.

Außerdem führte die russische Militärpolizei eine weitere Patrouille auf mehreren Strecken in den syrischen Provinzen Aleppo und al-Hasaka durch.

Waffenruhe in Idlib

In der vergangenen Woche waren Russlands Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan in Moskau zusammengekommen, um die Situation in Idlib zu besprechen.

Nach den sechsstündigen Verhandlungen wurde ein gemeinsames Dokument zur Regelung in Syrien unterzeichnet. Dieses enthält folgende Punkte: Waffenruhe an der vorhandenen Berührungslinie ab Mitternacht des 6. März; Etablierung eines sechs Kilometer breiten „Sicherheitskorridors“ nördlich und südlich der Verbindungsstraße M4 in Syrien durch Russland und die Türkei; Start gemeinsamer russisch-türkischer Patrouillen entlang der Verbindungsstraße M4 ab 15. März.

Russland und die Türkei seien davon überzeugt, dass der Kampf gegen den Terrorismus fortgesetzt werden müsse, hieß es.

ac/mt