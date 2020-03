Keine Zwischenfälle an griechisch-türkischer Grenze, „Angler” von Versace-Kette gefasst

Biden in vier Staaten vorn; 5000 Taliban-Gefangene werden freigelassen; Keine Zwischenfälle an griechisch-türkischer Grenze; Kampf gegen Coronavirus geht weiter; Missbrauchs-Fall Lügde: Ermittlungen gegen Mitarbeiter von Polizei und Jugendamt eingestellt; „Angler“ von Versace-Kette gefasst

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Mittwoch geschehen ist.

Biden in vier Staaten vorn

Bei den Vorwahlen der Demokraten in den USA hat sich der frühere Vizepräsident Joe Biden in weiteren Bundesstaaten gegen seinen Konkurrenten, Senator Bernie Sanders, durchgesetzt. Biden gewann Prognosen mehrerer Fernsehsender zufolge die Vorwahlen in Michigan, Mississippi, Missouri und Idaho. US-Präsident Donald Trump hat sich in allen sechs Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur seiner Republikaner zum Sieger erklärt. Trump bedankte sich auf Twitter bei den Wählern in den Bundesstaaten Idaho, Washington, North Dakota, Michigan, Missouri und Mississippi für deren Unterstützung. Anders als die Demokraten halten Trumps Republikaner nur pro forma Vorwahlen ab. Trump hat intern keinen ernsthaften Herausforderer und ist als Kandidat seiner Partei für die Wahl im November gesetzt.

5000 Taliban-Gefangene werden freigelassen

Rund anderthalb Wochen nach dem Abkommen zwischen den USA und den Taliban hat die afghanische Regierung einem Gefangenenaustausch mit der militant-islamistischen Gruppe zugestimmt. Präsident Aschraf Ghani unterzeichnete einen entsprechenden Erlass, wie Regierungssprecher Sedik Sedikki in der Nacht twitterte. Demnach sollen in zwei Phasen 5000 Taliban-Gefangene freigelassen werden. Die Freilassung von Gefangenen war als Vorbedingung für innerafghanische Friedensgespräche zwischen der Regierung in Kabul und den militant-islamistischen Taliban in ein Abkommen aufgenommen worden, das die USA mit den Taliban am 29. Februar unterzeichnet hatten.

Keine Zwischenfälle an griechisch-türkischer Grenze

Am griechisch-türkischen Grenzfluss Evros hat es in der Nacht am dritten Tag in Folge keine größeren Zwischenfälle gegeben. Wie das griechische Staatsfernsehen ERT berichtete, hätten vereinzelt Migranten versucht, den Zaun beim Grenzübergang von Kastanies/Pazarkule zu überwinden oder den Evros zu durchqueren. Nach Angaben der Regierung in Athen haben die griechischen Sicherheitskräfte seit dem 29. Februar und bis Dienstag knapp 43.400 Menschen daran gehindert, unerlaubt aus der Türkei nach Griechenland auf der Landesroute zu kommen. Zudem seien 346 Migranten, denen es gelungen sei, illegal überzusetzen, festgenommen worden.

Kampf gegen Coronavirus geht weiter

Missbrauchs-Fall Lügde: Ermittlungen gegen Mitarbeiter von Polizei und Jugendamt eingestellt

Der Kampf gegen das neue Coronavirus hat massive Auswirkungen auf das öffentliche Leben. Fußballer spielen vor leeren Rängen. Die Deutsche Eishockey Liga bricht die gesamte Saison ab, sodass es in diesem Jahr keinen Meister geben wird. Unzählige Konzerte entfallen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte ein einheitliches Handeln aller Bundesländer im Kampf gegen die Krankheit. Die Europäische Union will die Folgen der Krise für die Wirtschaft abfedern - und stellt dafür 25 Milliarden Euro zur Verfügung. Mehrere deutsche Bundesländer, darunter das besonders von Sars-CoV-2 betroffene bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen, hatten am Dienstag angekündigt, dass Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abgesagt werden sollen. Eine generelle Schließung von Schulen und Kitas war zunächst in keinem Bundesland vorgesehen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts waren bis Dienstag 1296 Menschen in Deutschland mit dem Virus infiziert, zwei sind gestorben.

Die Staatsanwaltschaft Detmold hat mehrere Ermittlungsverfahren gegen Mitarbeiter der Polizei und zweier Jugendämter zum Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde eingestellt. Dort hatte es über viele Jahre hundertfache kriminelle Übergriffe auf Kinder gegeben, viele wurden für Pornodrehs missbraucht. Ein Vater, der den Haupttäter ertappte, hatte damals nach eigenen Angaben bei Polizei und Jugendamt kein Gehör gefunden. Die Ermittlungen haben nicht zu einem hinreichenden Tatverdacht geführt, teilte die Staatsanwaltschaft am Morgen mit.

„Angler“ von Versace-Kette gefasst

Die australische Polizei hat einen mutmaßlichen Dieb festgenommen, der sich durch ein Loch im Schaufenster eine Halskette von Versace geangelt haben soll. Der 43-Jährige wurde heute in seinem Haus in einem Vorort von Melbourne gefasst, wie die Polizei bei Twitter zum „Fang des Tages“ mitteilte. Der Mann hatte sich mit der Fischerausrüstung die Kette vom Kopf einer Schaufensterpuppe in einer Boutique geholt. Die Tat im Februar wurde von einer Überwachungskamera festgehalten. Die Kette kostete laut Polizei 700 Australische Dollar, etwa 416 Euro. Ein Alarm soll bei der Tat nicht losgegangen sein.

mk/dpa/ae