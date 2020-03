Kleinflugzeug stürzt in Australien ab – Fünf Tote

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges vom Typ Cessna 404 im Bundesstaat Queensland im Nordosten Australiens sind fünf Menschen ums Leben gekommen, wie der TV-Sender „Nine News“ am Mittwoch mitteilte.

Demnach hat ein Rettungshubschrauber das Wrack des Flugzeugs um 13.20 Uhr Ortszeit am Quintell Beach östlich der Stadt Lockhart River an der Küste der Kap-York-Halbinsel gefunden. Die Maschine habe der in Perth basierten Charterfirma Aerohire angehört.

Zurzeit wird die Region von starkem Wind und heftigem Regen heimgesucht.

Lockhart River

Lockhart River ist eine kleine Stadt auf der Kap-York-Halbinsel, 800 Kilometer nördlich der Straße von Cairns.

