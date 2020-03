Bundeswehr macht wegen Coronavirus zwei Kasernen dicht

Die Bundeswehr hat in Hamburg zwei Kasernen vorsorglich geschlossen, nachdem an der Führungsakademie der Bundeswehr der Fall einer Coronavirus-Erkrankung bestätigt worden war. Laut einem Medienbericht wurden 350 Soldaten „sicherheitshalber“ nach Hause geschickt. Sie sollen Außenkontakte minimieren und keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen.

Der Schutz der Gesundheit der Soldaten sowie der zivilen Mitarbeiter „und die bestmögliche Eindämmung der Verbreitung des Virus“ hätten „höchste Priorität“, sagte eine Sprecherin der Führungsakademie der Bundeswehr gegenüber der „Welt“.

Demnach bleiben die Clausewitz-Kaserne und die Generalleutnant-Graf-von-Baudissin-Kaserne bis mindestens Freitag geschlossen. Die Führungsakademie der Bundeswehr ist die zentrale Ausbildungsstätte für Aus-, Weiter- und Fortbildung für die höchsten Dienstgrade der Bundeswehr in Deutschland.

350 Soldaten nach Hause geschickt

Von der Schließung der Kasernen sind laut „Welt“-Informationen etwa 350 Soldaten betroffen. Sie seien „sicherheitshalber mit der Aufforderung nach Hause geschickt worden, Außenkontakte zu minimieren und keine öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen“, so die Sprecherin. In einem Schreiben, das in den Kasernen verteilt wurde, wurden die Soldaten zudem aufgefordert, ihre Kontaktdaten zu hinterlassen.

Die an Covid-19 erkrankte Person befindet sich laut der Sprecherin derzeit in ärztlicher Versorgung durch den Sanitätsdienst der Bundeswehr. „Ihr geht es gut.“ Am Montag war die Zahl der nachgewiesenen Fälle von Corona-Erkrankungen in Hamburg auf 22 angestiegen.

Nach Angaben der Bild-Zeitung befindet sich der Inspekteur des Heeres, Alfons Mais (57), in Isolation. Der Drei-Sterne-General hatte an einer Konferenz der US-Armee in Europa teilgenommen und dort Kontakt mit einem Corona-Verdachtsfall. Den Angaben zufolge wurde der italienische General Salvatore Farina, der bei der Konferenz zugegen war, am Sonntag positiv auf den Corona-Virus getestet und in Quarantäne gebracht.

Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland nimmt kontinuierlich zu. Am Montag waren die ersten beiden Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus bekannt geworden – beide Menschen stammten aus Nordrhein-Westfalen. Die Zahl der Infizierten in Deutschland stieg bis Dienstagabend nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 1296. Weltweit haben sich inzwischen mehr als 114.000 Menschen nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert.

