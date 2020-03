Polizei in Polen warnt vor „Wundermilch“ gegen Coronavirus

Die Zahl der Corona-Infizierten in Polen ist mit 25 nachgewiesenen Fällen relativ gering. Die Polizei warnt vor Betrügern, die „Wundermilch“ und andere angebliche Arzneimittel gegen die gefährliche Krankheit anbieten.

Angesichts der Ausbreitung des neuen Coronavirus in der Welt bleibt Polen mit 25 nachgewiesenen Infektionsfällen relativ verschont. Dennoch machen sich Schwindler nach Polizeiangaben die panische Stimmung zunutze, um den Menschen angebliche Wundermittel gegen die Krankheit anzudrehen.

„Es finden sich Betrüger, die mit Wundermilch und Wunderamuletten hausieren“, teilte Polizeisprecher Mariusz Ciarka im Polnischen Fernsehen mit.

Nach seinen Worten missbrauchen die Verbrecher „die menschlichen Probleme, insbesondere die überflüssige Panik im Zusammenhang mit dem Virus“.

Ciarka rief die Landsleute dazu auf, nicht an Wunder zu glauben, die Betrüger nicht ins Haus zu lassen und sofort die Polizei zu unterrichten.

Keine Polizisten in Zivil

Der Sprecher erinnerte daran, dass die polnische Polizei die Einhaltung der Hausquarantäne kontrollieren darf. Für solche Kontrollen würden jedoch keine Beamten in Zivil hinzugezogen.

„Die Polizisten, die vor der Haustür erscheinen können, tragen unbedingt Uniform.“

Die chinesischen Behörden hatten kurz vor Jahreswechsel den Ausbruch einer Lungenentzündung gemeldet, die von einem neuartigen Coronavirus des Typs 2019-nCoV verursacht wird. Seitdem haben sich allein in China etwa 81.000 Menschen mit dem Erreger infiziert.

„Wundermittel“ auch in Italien

In Italien hatte die Finanzgarde in der vergangenen Woche einen Laden geschlossen, der angebliche Heilmittel gegen die Krankheit zu überteuerten Preisen angeboten haben soll.

Wie die Finanzgarde mitteilte, umfasste das Sortiment des „Coronavirus“-Shops Ionisatoren, Overalls, Schutzhandschuhe, Desinfektionsmittel, Brillen, Atemschutzmasken, Lebensmittelzusatzstoffe und weitere Artikel. Die Preise erreichten in einigen Fällen mehrere Tausend Euro. Die Polizei hat insgesamt 14 Verdächtige im Visier, denen bei einer Verurteilung bis zu zwei Jahre Haft drohen.

Weltweit haben sich inzwischen mehr als 114.000 Menschen nachweislich mit dem neuen Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland nimmt kontinuierlich zu. Am Montag waren die ersten beiden Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus bekannt geworden – beide Menschen stammten aus Nordrhein-Westfalen. Die Zahl der Infizierten in Deutschland stieg bis Dienstagabend nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 1296.

