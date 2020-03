WHO stuft Coronavirus-Verbreitung als Pandemie ein

Die Weltgesundheitsorganisation stuft die Verbreitung des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 nun als Pandemie ein. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf.

„Wir sind zutiefst besorgt sowohl über die alarmierende Ausbreitung und Schwere (der Krankheit – Anm. d. Red.) als auch über die alarmierende Untätigkeit. Wir sind daher zu der Einschätzung gekommen, dass COVID-19 als Pandemie charakterisiert werden kann”, sagte der WHO-Generaldirektor Tedros in einer Pressekonferenz.

Der Leiter des WHO-Notprogramms, Mike Ryan, ergänzte, die neue Beschreibung ändere nichts an den Maßnahmen der Organisation. Er sprach zugleich von einer "sehr ernsten" Lage im Iran. Die WHO fordere eine stärkere Beobachtung und mehr Hilfe für Erkrankte.

Nach Angaben der WHO hat sich das Virus inzwischen in 115 Länder ausgebreitet, es seien bereits 118.000 Fälle registriert worden, fast 4300 Menschen seien gestorben. „Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Tagen und Wochen die Zahlen weiter ansteigen werden”, sagte Tedros. In den letzten beiden Wochen hätten sich die Fallzahlen außerhalb Chinas verdreizehnfacht, die Zahl der betroffenen Staaten verdreifacht.

„Alle Länder können den Verlauf dieser Pandemie noch ändern”, betonte der 55-Jährige weiter. „Findet, isoliert, testet und behandelt jeden Fall und geht jeder Spur nach.”

Was ist eine Pandemie?

Als Pandemie wird eine länder- und kontinentübergreifende Ausbreitung einer Krankheit bezeichnet, im engeren Sinn die Ausbreitung einer Infektionskrankheit. Im Unterschied zur Epidemie ist eine Pandemie örtlich nicht beschränkt.