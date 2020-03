Großteil der Passagiere des Kreuzfahrtschiffes „Grand Princess“ evakuiert

Rund 2500 Passagiere des Kreuzfahrtschiffes „Grand Princess“, das wegen mehrerer Coronavirus-Infizierter im Hafen von Oakland im US-Bundestaat Kalifornien anlegen musste, sind schon an Land gegangen. Mittlerweile sind nur noch 14 Fahrgäste an Bord, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens am Samstag folgt.