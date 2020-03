Mehr als 330 Bäume nach starken Sturmböen in Moskau umgestürzt – Fotos

Nach starken Sturmböen in der russischen Hauptstadt sind über 330 Bäume umgestürzt. Zudem sollen mehr als 60 Pkws und die Dächer von zwei Verwaltungsgebäuden beschädigt worden sein, wie ein Sprecher der Notdienste am Samstag mitteilte.

Windböen bis zu 25 Meter pro Sekunde wurden in der russischen Hauptstadt und in einigen Regionen Zentralrusslands vom Donnerstagabend bis Freitag gemeldet. In Moskau wurde eine Sturmwarnung ausgegeben.

„Infolge der Naturgewalt fielen in verschiedenen Bezirken Moskaus 335 Bäume, zwei lose Konstruktionen und zwei Beleuchtungsstützen um“, sagte der Sprecher.

​Ihm zufolge wurden auch 62 Autos und die Dächer von zwei Verwaltungsgebäuden beschädigt. Drei Menschen seien zu Schaden gekommen, einer sei gestorben.

Gebiet Moskau

Im Gebiet Moskau stürzten laut dem Sprecher 101 Bäume und vier lose Konstruktionen um. 38 Pkws und die Dächer von drei Verwaltungsgebäuden seien beschädigt worden. Vier Menschen, darunter ein elf Jahre altes Kind, seien verletzt worden.

Mehr als 50 Flüge in Moskau wegen starkem Wind verschoben oder gestrichen

Am Freitag wurden wegen zu starken Windes an drei Moskauer Flughäfen – „Wnukowo“, „Domodedowo“ und „Scheremetjewo“ – 39 Flüge verschoben und weitere 19 gecancelt.

