Maßnahme gegen Coronavirus? Lindemann taucht in risiegem Plastikball auf Bühne in Moskau auf – Video

Im Netz posten Fans der Band Lindemann zurzeit zahlreiche Aufnahmen von dem Konzert am Sonntag in Moskau. Darauf ist unter anderem zu sehen, wie sich der Rammstein-Frontsänger Till Lindemann in einem risiegen Plastikball befindet. Während russische Medien von einer Coronavirus-Maßnahme schreiben, sprechen Fans von der Verbreitung von Fake News.