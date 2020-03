Explosion in syrischer Provinz al-Hasaka – mindestens ein Todesopfer

Mindestens ein Mensch ist bei einer Explosion in der Stadt asch-Schaddadi in der nordsyrischen Provinz al-Hasaka ums Leben gekommen. Dies meldet am Montag die Nachrichtenagentur Sana.

Demnach explodierte im Süden der Provinz al-Hasaka ein mit Sprengsatz beladenes Motorrad.

Todesopfer und Verletzte gemeldet

Ein Mensch kam dabei ums Leben. Vier weitere sollen bei der Detonation verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein.

#عاجل || #سانا

مراسل سانا: استشهاد مدني وإصابة 4 آخرين بانفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة #الشدادي بريف #الحسكة الجنوبي. — سانا عاجل (@SanaAjel) March 16, 2020

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit 2011 an. Ende 2017 war der Sieg über die Terrororganisation „Islamischer Staat“* (IS; Daesh) in Syrien und im Irak verkündet worden. In einzelnen Gebieten dieser Länder werden die Säuberungen gegen die Milizen weitergeführt. Aktuell rücken die politische Regelung, der Wiederaufbau Syriens und die Rückkehr der Flüchtlinge in den Vordergrund.

*Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten

