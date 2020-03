Schießerei in USA: Fünf Tote und zwei Verletzte

In der Stadt Springfield im US-Bundesstaat Missouri hat ein Unbekannter das Feuer eröffnet. Fünf Menschen, einschließlich des Tatverdächtigen, sind dabei ums Leben gekommen. Dies hat die Stadtpolizei am Montag mitgeteilt.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Sonntagabend in einem kleinen Laden der Kum & Go Supermarktkette. Der Mann betrat den Laden und schoss daraufhin auf Kunden und Mitarbeiter.

Einer der am Tatort eingetroffenen Polizeibeamten wurde getötet, ein weiterer Polizist wurde verletzt und befindet sich momentan im Krankenhaus. Außerdem kamen drei Kunden des Ladens und der Täter selbst ums Leben. Ein anderer Kunde wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Zuvor hatte es in der US-Großstadt Seattle im Januar mehrere Vorfälle mit dem Einsatz von Schusswaffen gegeben.

