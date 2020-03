USA: Gericht verschiebt Hinrichtung dreifachen Mörders wegen Corona-Gefahr

Ein Gericht im US-Bundesstaat Texas hat am Montag angesichts des Coronavirus-Ausbruchs die Hinrichtung von John William Hummel verschoben, der im Jahr 2011 wegen des Mordes an seiner schwangeren Frau, der fünf Jahre alten Tochter und dem Schwieger verurteilt worden war. Darüber schreibt die Zeitung „Texas Tribune“ am selben Tag.