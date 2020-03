Für Italiener, Iren und …: U2-Sänger Bono widmet Song allen Coronavirus-Betroffenen

Der irische Musiker und U2-Sänger Bono (Paul Hewson) hat am St. Patrick’s Day ein neues Lied im Netz präsentiert, das den Einwohnern Italiens und allen Coronavirus-Betroffenen gewidmet ist.

Dieses Lied ist „für die Italiener, die begeistert haben (…), für die Iren (…)“.

„Für alle, die an diesem St. Patrick’s Day in einer peinlichen Lage sind und trotzdem singen. Für Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger an der Front“, schrieb er.

Nutzer bedanken sich

„Grazie Bono“, heißt es in zahlreichen Kommentaren.

„Danke dir“, so penna_fra.

„Schön“, schreiben viele User.

Dabei gibt es viele Grüße aus Italien, Spanien, Tschechien sowie zahlreiche Gesundheitswünsche.

Coronavirus

Ende Dezember hatte Peking die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über den Ausbruch einer Lungenentzündung unbekannter Ursache in der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei informiert. Als Krankheitserreger wurde etwas später das Coronavirus 2019-nCoV identifiziert.

In Italien gab es am Mittwoch über 31.500 Coronavirus-Fälle und mehr als 2500 Todesopfer. In Irland wurden laut gestrigen Angaben 292 Coronavirus-Fälle und zwei Todesfälle registriert.

