Komiker zeigt Job von Travel-Blogger unter Quarantäne – Netz lacht

Ein Blogger und Komiker aus New York wollte seine Followers von schwermütigen Gedanken wegen der sich immer weiter ausbreitenden Coronavirus-Infektion ablenken und veröffentlichte einen ironischen Beitrag, in dem er Travel-Blogger verspottet – diese sind wegen der Quarantäne ja ohne Job geblieben.

Randell Otis publizierte auf Twitter übliche Fotos der Travel-Blogger, die nun aber in ihren Wohnungen eingesperrt sitzen. Der Spott kam bei den Internet-Nutzern so gut an, dass der Beitrag viral geworden ist.

Travel bloggers during quarantine pic.twitter.com/My9resT2wq — Randall Otis (@RandallOtisTV) March 13, 2020

​Followers von Otis begannen, eigene lustige Spottideen unter dem Beitrag zu publizieren, und sogar Beauty-Blogger kommentieren mit Schadenfreude die Lage ihrer Travel-Kollegen.

​

om/mt