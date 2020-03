Drei Tote und mehr als 1400 Verletzte bei Feuerfest im Iran

Drei Menschen sind beim Feuerfest im Iran ums Leben gekommen, mehr als 1400 weitere wurden verletzt. Dies teilte der offizielle Vertreter des iranischen Rettungsdienstes, Modschteba Khaledi, am Donnerstag mit.

„Nach den neuesten Angaben beträgt die Zahl der beim Chakharshanbe-Suri (das Feuerfest – Anm.d.Red.) verletzten Menschen 1403. Leider sind drei Menschen ums Leben gekommen“ so Khaledi.

Er betonte ebenso, die Zahl der Opfer sei um 37 Prozent niedriger als im Vorjahr.

Chaharshanbe-Suri ist das traditionelle iranische Feuerfest am letzten Dienstag des persischen Jahres – zu vergleichen mit dem Feuerwerk an Silvester. Das Neujahr oder Nouruz fällt dieses Jahr auf den 20. März.

Wegen der Coronavirus-Pandemie hatte der Iran die Feierlichkeiten an manchen Orten untersagt. Der offizielle Vertreter der iranischen Strafverfolgungbehörden Akhmad Nurian riet den Menschen, zu Hause zu bleiben, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Am Mittwochabend waren jedoch in verschiedenen Teilen Teherans Knalle zu hören und kleine Feuerwerke zu sehen.

sm/gs