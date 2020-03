Iran feiert Neujahr inmitten des Coronavirus-Ausbruchs – Video

Am Freitag, dem 20. März, überträgt Sputnik live von den Straßen von Teheran, während die Iraner das persische Neujahr, oder Nowruz, feiern und das Land mit dem tödlichen Ausbruch des Coronavirus zu kämpfen hat.

Normalerweise feiern die Iraner diesen Tag mit Reisen, aber diesmal haben die Behörden die Menschen gebeten, zu Hause zu bleiben. Eine obligatorische Quarantäne gibt es jedoch nicht.

Der Iran hat nach Festlandchina und Italien die dritthöchste Zahl an Covid-19-Todesfällen, die höchste in Westasien und die dritthöchste Zahl an SARS-CoV-2-Fällen, die nur von Festlandchina und Italien übertroffen wird.

et/ip