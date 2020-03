Deutsch-polnische Grenze: 60 Kilometer langer Stau auf der A4 hat sich vorerst aufgelöst

Der wegen polnischen Corona-Grenzkontrollen gebildete Stau auf der Autobahn 4 in Richtung deutsch-polnischer Grenze hat sich in der Nacht auf Freitag vorerst aufgelöst.

Wie ein Sprecher der Polizei Görlitz am Freitag sagte, habe der Stau noch am Donnerstagabend eine Länge von etwa 20 Kilometern gehabt. Gegen Mitternacht habe er sich dann ganz aufgelöst.

Dies sei auf eine Lockerung der polnischen Grenzkontrollen zurückzuführen.

Polnische Corona-Grenzkontrollen

Am Wochenende hatte Polen an Grenzübergängen zu Deutschland und anderen Nachbarländern Kontrollen eingeführt, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. In der Folge stauten sich seit Dienstagmorgen Lastwagen und Autos auf der A4 in Richtung Grenzübergang Ludwigsdorf bei Görlitz. Autofahrer sollten den Grenzübergang an der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) nutzen. Lastwagen durften zusätzlich auf dem Standstreifen fahren.

Auf der A15 staute es sich laut Polizei von der polnischen Grenze bis zur Anschlussstelle Cottbus Süd. Die Staulänge dort lag bei rund 30 Kilometern. Auf der A11 von Berlin nach Stettin betrug die Länge des Staus bis zur Landesgrenze etwa 18 Kilometer. Am Mittwochabend hatte der Stau noch eine Länge von etwa 60 Kilometern.

Neben der Polizei Görlitz waren das Technische Hilfswerk, das Deutsche Rote Kreuz, die Bundespolizei und seit Mittwochabend auch die Bundeswehr im Einsatz. Indes konnte die Polizei Görlitz nicht abschätzen, inwiefern sich die Verkehrssituation an der Grenze nun dauerhaft entspannt.

Coronavirus-Fälle

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch des neuartigen Coronavirus als Pandemie eingestuft. Bisher sind in 168 Ländern 209.839 bestätigte Infektionsfälle registriert worden. Es gibt 8.778 Todesfälle.

ns/ip/dpa