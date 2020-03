Corona-Pandemie: WHO meldet 234.000 Infizierte und fast 9900 Todesfälle weltweit

Die Schätzungen der John Hopkins University in Baltimore (US-Bundesstaat Maryland) liegen noch höher: 272.362 Infektions-, 11.310 Todes- und knapp 88.000 Genesungsfälle weltweit.

Europa ist laut der WHO mit rund 104.000 nachgewiesenen Fällen am stärksten betroffen. In der Schweiz haben sich demnach bis jetzt 3.863 Menschen angesteckt, 33 sind gestorben. In Österreich gibt es 1843 Infektionen und fünf Todesfälle. In Deutschland gab es bis Freitagvormittag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 13.957 Infektionen und 31 Todesfälle.

Der Ausbruch einer Lungenentzündung, die von dem neuartigen Coronavirus des Typs 2019-nCoV verursacht wird, war kurz vor dem Jahreswechsel in China gemeldet worden. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der Provinz Hubei. Nach jüngsten WHO-Angaben sind in China bereits 3253 Menschen der Krankheit erlegen. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionsfälle liegt bei 81.300.

leo/sb