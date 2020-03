Russische Forscher bekommen erste Mikroskopbilder des Coronavirus – Video 

Die Fotos wurden mit einem Transmissionselektronenmikroskop JEM-1400 unter Anwendung der Negativkontrastmethode aufgenommen, so die offizielle Erklärung. Die Größe des Partikels betrug 100-120 Nanometer.

Darüber hinaus haben die Experten des russischen Forschungsinstituts Influenza nach Informationen des russischen Gesundheitsministeriums das erste vollständige Genom des Virus aus der Probe eines infizierten Patienten entschlüsselt.

„Dieses Coronavirus ist für uns neu, daher ist es wichtig, den Weg seiner Ausbreitung und seines Eintritts auf das Territorium unseres Landes sowie seine Veränderungen bestimmen zu können. Diese Informationen werden bei der Entwicklung von Impfstoffen und antiviralen Arzneimitteln für die Behandlung helfen“, erklärte der Direktor des Instituts, Dmitri Liosnow. Die genetischen Daten würden an eine internationale Datenbank gesendet, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie den führenden Forschungsgruppen zur Überwachung der Entwicklung von COVID-19 genutzt wird.

Am 11. März stufte die WHO die Corona-Ausbreitung als Pandemie ein. In Russland sind bisher 253 Menschen mit dem neuen Virus infiziert. In Deutschland gab es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bis Freitagvormittag 13.957 Infektionen und 31 Todesfälle.

