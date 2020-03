„Frühling kann nicht gestrichen werden“: Corona-Botschaft von britischem Künstler

Vor dem Hintergrund der Verlangsamung des öffentlichen Lebens und häuslicher Quarantänen wegen der Corona-Krise haben Künstler, darunter auch David Hockney, in sozialen Netzwerken aufgerufen, Solidarität an den Tag zu legen. Darüber schreibt das Portal „ARTnet“ am Samstag.

Der 82 Jahre alte britische Künstler, der zurzeit in der Normandie lebt, hat Osterglocken auf seinem iPad gemalt und ins Museum für moderne Kunst „Lousianna“ in Dänemark sowie an den Direktor der Londoner nationalen Porträtgalerie, Nicholas Cullinan, gerichtet.

Das Museum für moderne Kunst hat das Foto in seinem Intragram-Account gepostet und mit der Botschaft des Künstlers begleitet: „Denkt daran, dass der Frühling nicht gestrichen werden kann“.

„Wir sind sehr froh, dass der große David Hockney uns erlaubt hat, diese starke positive Botschaft und zugleich dieses schöne Frühlingsbild – aus seiner jetzigen ‚Abgeschiedenheit‘ in der Normandie - zu teilen“, schrieben Mitarbeiter des dänischen Museums.

David Hockney

David Hockney (* 9. Juli 1937 in Bradford) ist ein britischer Maler, Grafiker, Bühnenbildner und Fotograf. Er gilt als ein einflussreicher Künstler des 20. Jahrhunderts mit den Genre-Schwerpunkten Landschaftsmalerei und Porträtmalerei. Hockney wird oft als ein führender Vertreter der Pop-Art nahestehenden Kunst bezeichnet, hat allerdings ein eigenständiges künstlerisches Profil.

Coronavirus-Fälle

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am 11. März den Ausbruch des neuen Coronavirus Covid-19 als Pandemie eingestuft. Bisher sind in 176 Ländern 234.073 bestätigte Infektionsfälle registriert worden. Es gibt 9840 Todesfälle.

