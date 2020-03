Frankreich: Paris bleibt isoliert wegen Corona-Epidemie

Angesichts der Coronavirus-Epidemie bleibt die französische Hauptstadt weiterhin unter Quarantäne. Im ganzem Land wurde seit Dienstag die Ausgangssperre verhängt, die für die nächsten 14 Tage gelten soll. Sputnik überträgt die Lage am Sonntag in Paris live von den Champs-Elysees und vom Eiffelturm.

Zuvor hatte der französische Staatschef in seiner Ansprache erklärt, dass sich Frankreich wegen der Coronavirus-Gefahr „im Krieg“ befinde. Mittlerweise ist die Zahl der Coronavirus-Toten in Frankreich am Samstag auf 562 angestiegen. 14.459 Menschen wurden infiziert.

isch/sb