Covid-19-Pandemie: Mehr als 22.000 Infizierungen in Deutschland

Nach Informationen von Focus Online lag die Zahl der Infizierungen am Freitagabend bei exakt 22.128 Fällen. 76 Menschen seien dem Erreger bereits erlegen.

Demnach gibt es in Nordrheinwestfallen mit 6740 Fällen die größte Infizierten-Anzahl. In Bayern und Baden-Württemberg sind 3695 beziehungsweise 3818 Menschen mit dem Erreger infiziert.

Das Tempo der Ausbreitung hat sich demnach verlangsamt: Das Wachstum habe lediglich 12,1 Prozent betragen. Zuvor habe es mehr als 30 Prozent ausgemacht.

Das Robert-Koch-Institut meldete am Sonntag 18.610 Infizierte, das waren 1948 mehr als am Vortag. Am Samstag war die Zahl der Krankheitsfälle noch um 2705 gewachsen. Die Zahl der Toten nannte das Institut am Sonntag mit 55, verglichen mit einem für den Samstag gemeldeten Anstieg um 15 auf 46. Außerdem teilte das Institut mit, ein Patient sei am Samstag fälschlicherweise als verstorben gemeldet worden.

Bis Samstagnachmittag hatte es in Deutschland mehr als 21.600 bekannte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gegeben. Das ging aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Nach Informationen des Senders n-tv waren am Freitag 19.700 Corona-Infizierungen in Deutschland bestätigt worden. Das Robert-Koch-Institut hatte jedoch zum selben Zeitpunkt von 16.600 Covid-19-Infizierten in Deutschland berichtet.

Das Robert-Koch-Institut ist eine selbstständige deutsche Bundesoberbehörde für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten und eine Einrichtung der öffentlichen Gesundheitspflege. Seine Statistik, die ein Mal pro Tag veröffentlicht wird, kann sich von den Angaben der Medien unterscheiden, die ihre Auswertungen selbständig führen.

