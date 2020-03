„Nicht Zorn, sondern Gnade Gottes“: Patriarch Kyrill äußert sich zu Coronavirus

„Wir sollten diese Situation durch das Prisma des geistigen Wissens betrachten und darüber nachdenken, was das alles bedeutet und warum der Herr dieses Geschwür hereinlässt. Es gibt hier die Möglichkeit, nicht nur über den Zorn Gottes nachzudenken, wie es in der Geschichte war, sondern auch höchstwahrscheinlich über die Gnade Gottes“ , sagte der Vorsteher der Russisch-Orthodoxen Kirche am Sonntag, nach der Liturgie in der Kirche des Heiligen Fürsten Igor Tschernigowski ( in der Siedlung Peredelkino südwestlich von Moskau - Anm.d.Red.).

Dem Patriarchen zufolge sollte das Auftreten der Coronavirus-Pandemie den Menschen helfen, zu verstehen, dass sich die menschliche Zivilisation in einer großen Krise befindet,

„Der Herr ruft unsere selbstbewusste technologische Zivilisation, die glaubt, dass alles für sie zugänglich und möglich ist, dazu auf, ihre Fähigkeiten zu bewerten und die Zerbrechlichkeit dieser Zivilisation zu erkennen ... damit wir, ohne den geistigen Optimismus zu verlieren, verstehen, dass Gott über allem ist. Diese Umstände sollten uns im Glauben weiter stärken, damit die Zweifler zu Gläubigen werden“ , sagte der Patriarch.

Er rief auch jeden Menschen auf, sich selbst kritisch zu betrachten und „diese Prüfungen mit der Hoffnung auf den Herrn durchzustehen“.

Mitte März hatte die Synode der Russisch-Orthodoxen Kirche Hygienemaßnahmen genehmigt, um die Ausbreitung der Coronavirus-Infektion zu verhindern.

Covid-19 breitet sich weiter über den Globus aus: Seit dem 31. Dezember 2019 und bis zum 22. März 2020 wurden nach Angaben des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) 305.275 Fälle von der Infektion (gemäß den angewandten Falldefinitionen und Teststrategien in den betroffenen Ländern) gemeldet, darunter 12.942 Todesfälle.

