Ausbruch von Schweinepest: In Polen müssen fast 24 000 Hausschweine gekeult werden

Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in einem Zuchtbetrieb in Westpolen müssen knapp 24 000 Hausschweine gekeult werden. Die Tierseuche sei in einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Woiwodschaft Lebus nachgewiesen worden, teilte das Hauptveterinäramt am Montag in Warschau nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur mit.