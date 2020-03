Venezuela bekommt Coronavirus-Testsysteme aus Russland

Laut dem Außenminister erhielt Venezuela die ersten Lieferungen aus Russland, die dem Land mehr Möglichkeiten geben werden, Coronavirus-Fälle festzustellen.

Bei den jüngsten Lieferungen handelt es sich demnach um 10.000 Testsysteme zur Coronavirus-Erkennung.

An der Zeremonie der Übergabe beteiligte sich auch der russische Botschafter in Venezuela, Sergej Melik-Bagdassarow.

#FOTOS | Desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el canciller Jorge Arreaza, en compañía del embajador ruso, Serguéi Melik-Bagdasarov, recibe la primera entrega de ayuda técnica humanitaria proveniente de Rusia 🇷🇺 para enfrentar el #Covid_19.#TrumpLevantaLasSancionesYa pic.twitter.com/AR21nPRy1F — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) March 24, 2020

Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro bedankte sich via Twitter bei Russland und dem russischen Staatschef Wladimir Putin:

Llegaron a Venezuela 10 mil kits de pruebas diagnósticas procedentes de la Federación de Rusia para el despistaje del COVID-19. En nombre de nuestro pueblo, agradezco la solidaridad y la cooperación del hermano Presidente Vladímir Putin y del pueblo ruso. ¡Un Abrazo! pic.twitter.com/snyYnzjwWT — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 24, 2020

Coronavirus-Pandemie

Am 21. März hatte die russische Verbraucherschutzbehörde Rospotrebnadsor mitgeteilt, dass sie die Testsysteme an 13 Staaten geliefert hat.

Das neue Virus Sars-CoV-2 war erstmals Ende Dezember in China entdeckt worden. Seitdem haben sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit bereits knapp 335.000 Menschen in 190 Ländern angesteckt, mehr als 14.500 Menschen sind gestorben.

Am 11. März stufte die WHO die Corona-Ausbreitung als Pandemie ein.

In Venezuela sind bislang 84 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert.

ak/sb