Sonneborn zu Coronavirus: „Hotspots wie Bergamo, Madrid und Ischgl bombardieren.“

Covid-19 in Brüssel: 704 EU-Abgeordnete sind in Quarantäne oder beurlaubt, EU-Parlamentspräsident David Sassoli befindet sich derzeit in selbst gewählter Isolation, und bei Chefunterhändler Michel Barnier wurde das Virus festgestellt. Einer aber hält die Stellung im Europäischen Parlament und gibt einen Überblick zur Lage: Martin Sonneborn.