Sputnik ruft auf: „Bleiben Sie zu Hause“

Unter Pandemie-Bedingungen sind die einfachsten Sicherheitsmaßnahmen – persönliche Hygiene und Isolation – die effektivsten. Zuhause bleiben kann viele Leben retten. Sputnik-Redaktionen in aller Welt gehen deshalb schrittweise ins Homeoffice, also in Selbstisolation, liefern aber weiter ihren Lesern die aktuellsten Informationen.