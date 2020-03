Italien: Russische Fachleute nehmen sich älterer COVID-19-Patienten an

Die russischen Militärfachleute, die im italienischen Bergamo eingetroffen sind, gehen am Freitag daran, erkrankte Menschen in Wohnheimen zu behandeln, wie das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte.

„Vor allem werden russische Ärzte- und Pflegeteams bei der Behandlung der Kranken eingesetzt, die sich in 65 örtlichen Wohnheimen aufhalten, welche die Ortsbehörden für die Isolation älterer Coronavirus-Infizierter und für die Hilfeleistung an sie ausgestattet haben“, heißt es in der Mitteilung.

Die acht Ärzte- und Pflegeteams sollen an sieben bis neun nächstgelegene Wohnheime verteilt werden.

Außerdem haben die Behörden auf die Notwendigkeit verwiesen, alle Objekte des Gesundheitswesens und der städtischen Infrastruktur, vor allem Verkehrsmittel, einer sanitär-hygienischen Bearbeitung und Desinfizierung zu unterziehen.

Russische Fachleute nehmen ihre Arbeit am Freitag, dem 27. März, auf.

Bergamo liegt in der Region Lombardei, die die anderen Regionen Italiens bei der Zahl der Coronavirus-Infektionen weit übertrifft. Die örtlichen Behörden melden einen Mangel an Betten und Ausrüstungen in den Krankenhäusern. Es werden Feldlazarette eingerichtet, Ausstellungszentren und sonstige Einrichtungen werden als Krankenhäuser ausgestattet.

