„Nur eine Flugroute nach China“: Peking fordert von ausländischen Airlines Flugbeschränkung

„Jede ausländische Fluggesellschaft darf nur eine Route nach China benutzen und nur einen Flug wöchentlich unternehmen“, heißt es.

Angesichts der sich verschlimmernden Epidemie-Situation in anderen Ländern wollen viele chinesische Bürger schnellstmöglich in ihr Heimatland zurückkehren. Viele von ihnen kommen schon erkrankt. Das schafft große Schwierigkeiten für die chinesischen Behörden, die bereits große Erfolge bei der Bekämpfung der Epidemie im Land erzielt haben. Dort werden in den letzten Tagen vor allem „eingeschleppte“ Corona-Infektionen registriert.

Der stellvertretende Außenminister Chinas, Luo Zhaohui, teilte zuvor mit, dass chinesische Bürger 90 Prozent aller "eingeschleppten" COVID-19-Infektionen in China ausmachten und trotzdem heimkehrten, indem sie ihre Gesundheit und die Sicherheit anderer Menschen risktierten.

ls/mt