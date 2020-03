Nach Raketenangriff aus Gaza: Israel attackiert Hamas-Militäranlagen

„Früher an diesem Abend wurde eine Rakete vom Gazastreifen aus in Richtung des israelischen Staatsgebietes abgefeuert. Als Reaktion darauf griffen ein Flugzeug und ein Panzer der IDF unterirdische Anlagen und Militärposten der Organisation Hamas im Norden des Gazastreifens an“, heißt es in einer Mitteilung der israelischen Armee, die in der Nacht auf Samstag veröffentlicht wurde.

Am späten Freitagabend war eine Rakete vom Küstenstreifen aus in Richtung der israelischen Gebiete abgefeuert worden. In den Gebieten, die an den Gazastreifen grenzen, gab es deswegen Fliegeralarm.

Corona-Krise: Palästinensische Terroraktivitäten nehmen ab

Vor anderthalb Wochen hatte der Pressedienst der israelischen Streitkräfte bekanntgegeben, die Aktivitäten der palästinensischen Gruppierungen in der Region seien vor dem Hintergrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus etwas zurückgegangen. Trotzdem sei die israelische Armee zu jeglichen Entwicklungen bereit und erhalte ihre Kampfbereitschaft aufrecht, hieß es.

