Moskauer Ostankino-Fernsehturm schaltet für „Earth Hour” die Lichter aus

Am Samstag, dem 28. März, werden die Lichter am Ostankino-Fernsehturm in Moskau anlässlich der "Stunde der Erde" ausgeschaltet. Die WWF-Umweltschutzaktion "Earth Hour" findet jährlich als Symbol für mehr Umweltbewusstsein statt und soll Menschen weltweit auf den Klimaschutz aufmerksam machen.