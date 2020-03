Earth Hour 2020: Brandenburger Tor versinkt in Dunkelheit

Viele Lichter in der deutschen Hauptstadt sowie anderen Städten weltweit gehen heute Abend im Rahmen der WWF-Aktion „Earth Hour“ für eine Stunde aus.

Die Erdstunden sind eine jährliche Veranstaltung, die 2007 vom WWF und seinen Partnern als symbolische Umweltgeste initiiert wurde. Tausende Städte haben sich seitdem an der Bewegung beteiligt, indem sie jedes Jahr am letzten Samstag im März an örtlichen Wahrzeichen sowie anderen Objekte die Beleuchtung ausschalteten.