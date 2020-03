Eine frühzeitige Versorgung mit Sauerstoff ist laut der Vertreterin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Russland, Melita Wujnowitsch, äußerst wichtig für eine erfolgreiche Behandlung von Coronavirus-Patienten.

Man dürfe sich nicht allein auf die Medikamente verlassen, sagte Wujnowitsch.

„Frühzeitg verabreichter Sauerstoff für diejenigen, die im Krankenhaus landen, ist das Wichtigste. Man darf sich nicht nur auf Pillen verlassen”, unterstrich die Expertin im Rahmen des Online-Forums „Die nächsten 20 Jahre”.

Corona-Pandemie

Das neue Virus Sars-CoV-2 war erstmals Ende Dezember in China entdeckt worden. Seitdem haben sich damit nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit bereits mehr als 512.000 Menschen in 202 Ländern angesteckt. Mehr als 23.000 Menschen sind infolgedessen gestorben. Am 11. März stufte die WHO die Corona-Ausbreitung als Pandemie ein.

sm/mka