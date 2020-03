New Yorks Bürgermeister schlägt Alarm: Medizinische Ausrüstung reicht nur für eine Woche

Angesichts mangelnder medizinischer Ausrüstung hat der Bürgermeister von New York Bill de Blasio am Sonntag Alarm geschlagen.

Er könnte den reibungslosen Betrieb der Krankenhäuser nur für eine Woche garantieren, sagte er am Sonntag dem TV-Sender CNN. Dabei gehe es nicht nur um Masken, Schutzkleidung und dringend benötigte Beatmungsgeräte, sondern auch um medizinisches Material. Die Ärzte und Pfleger könnten im jetzigen Tempo nicht über Wochen weiterarbeiten und bräuchten Unterstützung.

„Hier in New York fühlt es sich wortwörtlich an wie zu Kriegszeiten“, sagte de Blasio.

Die Millionenmetropole New York an der US-Ostküste hat sich im Land zum Zentrum der Pandemie entwickelt. Die Situation in der Stadt ist dramatisch schlecht: Vor zwei Kliniken sind Kühlwagen zu sehen, in denen die Toten gelagert werden. Der TV-Sender CNN stellte fest, dass solche Maßnahmen zuletzt vor 19 Jahren – nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 – ergriffen wurden.

Restaurants, Bars, Schulen, Museen und Broadwayshows sind geschlossen. Acht Millionen Einwohner wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben, „nicht lebenswichtige“ Einrichtungen und Firmen sind geschlossen.

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten in den USA ist nach Angaben der Johns Hopkins University weltweit die größte. Demnach gibt es im Land mehr als 132.000 bestätigte Infektionsfälle. 2351 Menschen sind am Coronavirus gestorben.

In New York City gibt es laut der Johns Hopkins University mehr als 33.000 Infektionsfälle und inzwischen 678 Corona-Tote.

