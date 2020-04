Corona in Panama: Frauen und Männer dürfen nicht mehr gleichzeitig ausgehen

In Panama dürfen Männer und Frauen wegen der Corona-Pandemie ab Mittwoch nicht mehr am gleichen Tag ihre Häuser verlassen. Diese neue Maßnahme zur Vermeidung von sozialen Kontakten kündigte die Regierung am Montag an. Zu viele Menschen hätten die bisher geltende Ausgangsbeschränkung missachtet, so die Begründung.