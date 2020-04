FSB nimmt auf der Krim mutmaßliche Terroranhänger fest

Zwei Bürger aus Mittelasien, die eine Reise nach Syrien für die Teilnahme am bewaffneten Konflikt in den Reihen von Terroristen geplant haben sollen, sind auf der russischen Halbinsel Krim festgenommen worden. Dies teilte am Donnerstag der Pressedienst der lokalen Verwaltung des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB mit.