Weltkriegsbombe gefunden: Entschärfung an Uniklinik Bonn – Patienten werden verlegt

Auf dem Gelände der Uniklinik Bonn soll am Donnerstag eine Bombe entschärft werden. Dafür muss unter anderem ein Teilbereich der Klinik geräumt werden.

Am Mittwochabend teilte die Stadt Bonn via Twitter mit, dass für die Entschärfung einer Fliegerbombe am nächsten Tag das nördliche Klinikgelände und Teile von Dottendorf evakuiert werden müssten.

Für die Entschärfung der #Fliegerbombe morgen, Donnerstag, 2.4.2020, müssen das nördliche Klinikgelände und Teile von Dottendorf evakuiert werden. Für Bereiche des Stadtteils Venusberg gelten besondere Verhaltensanweisungen. Weitere Infos unter https://t.co/Tm2aVdhlGR pic.twitter.com/3PULLxRGcK — Bundesstadt Bonn (@BundesstadtBonn) April 1, 2020

Patienten betroffen

Dafür sollen auch Patienten verlegt werden. Die Verlegung von etwa 200 Patienten sei im Gange, sagte eine Kliniksprecherin am Donnerstag.

„Alles verläuft nach Plan.“

Unter den Patienten seien auch elf Corona-Erkrankte , von denen einige auf der Intensivstation lägen. Sie müssten isoliert verlegt werden, was aber „kein Problem“ sei, weil es in der Klinik große Isolierstationen gebe.

Die Patienten würden überwiegend in andere Klinikbereiche gebracht, einige auch in andere Krankenhäuser, die sich zur Aufnahme bereiterklärt hätten. Die Evakuierung solle bis zum frühen Mittag abgeschlossen sein.

Ursprünglich sei man davon ausgegangen, dass insgesamt 380 Patienten verlegt werden müssten, doch hätten auch Patienten entlassen werden können, erläuterte die Sprecherin.

Weltkriegsbombe gefunden

Die Weltkriegsbombe war am Mittwoch bei Bauarbeiten auf dem Klinikgelände gefunden worden. Es müssten auch circa 1200 Menschen ihre Wohnungen verlassen, sagte ein Sprecher der Stadt Bonn. Etwa 650 andere Anwohner können in ihren Wohnungen bleiben, dürfen aber während der Entschärfung nicht das Haus verlassen.

ak/tm/dpa