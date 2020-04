Coronavirus in Frankreich: Auf dem Pariser Großmarkt Rungis soll nun Leichenhaus entstehen

Der in einem Pariser Vorort liegende Markt Rungis zählt zu den größten Märkten Europas. Früher befand sich der Großmarkt im Zentrum der Stadt, im Bezirk Les Halles.

„Eines der Gebäude des nationalen Marktes in Rungis wird in den kommenden Tagen in eine Leichenhalle umgewandelt. Diese Entscheidung ist getroffen worden, um die regionalen Ritualdienste zu entlasten, die aufgrund der Corona-Pandemie mit der wachsenden Anzahl der Todesopfer zu tun haben“, hieß es in der Zeitung „Parisien“.

Die Behörden von Paris hatten schon 2003 angesichts der extremen Hitze bereits die gleiche Maßnahme ergriffen und eine Fläche von 4000 Quadratmetern für 700 Leichen vorbereitet.

Coronavirus

Am 31. Dezember 2019 haben die chinesischen Behörden die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über den Ausbruch einer unbekannten Pneumonie in der Stadt Wuhan im zentralen Teil des Landes (Provinz Hubei) informiert. Experten stellten fest, dass der Erreger der Krankheit ein neues Coronavirus war, später wurde die Krankheit offiziell Covid-19 genannt.

Die WHO hatte am 11. März den Ausbruch von Coronavirus als Pandemie eingestuft. Nach jüngsten Angaben der John-Hopkins-Universität wurden weltweit mehr als 950.000 Infektionsfälle registriert, mehr als 48.000 Menschen sind gestorben. In Frankreich gab es am 2. April mehr als 57.000 Corona-Infizierte.

