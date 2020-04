Im Auftrag von Präsident Putin: Russland schickt Ärzte und medizinische Ausrüstung nach Serbien

Im Auftrag des russischen Präsidenten Wladimir Putin wird eine Fliegergruppe zur Gewährleistung von Hilfe für Serbien im Kampf gegen das Coronavirus aufgestellt. Am Freitag sollen die ersten Hilfsgüter geliefert werden, teilte Russlands Verteidigungsministerium mit.

Der russische Staatschef Wladimir Putin und der Verteidigungsminister Sergej Schoigu gaben demnach den Auftrag, eine Fliegergruppe für die operative Lieferung von Hilfe für Serbien im Kampf gegen das Coronavirus einzurichten.

Russland wird mit elf Flügensowie medizinische Ausrüstung, Schutzmittel und 16 Militärfahrzeuge nach Serbien bringen.

Derzeit befinden sich laut dem russischen Verteidigungsministerium auf dem Flugplatz Tschkalowski im Moskauer Gebiet acht Arztbrigaden mit moderner medizinischer Ausrüstung sowie eine Einheit von Spezialisten der ABC-Truppen mit entsprechenden Desinfektionsmitteln; sie sind zum Flug nach Serbien bereit. Sie werden mit Flugzeugen Il-76 in das Land gebracht.

Laut den jüngsten Informationen sind bereits zwei Flugzeuge mit russischen Spezialisten und Ausrüstung an Bord gestartet.

Eine Quelle teilte gegenüber Sputnik mit, dass Russland insgesamt elf Flugzeuge nach Serbien schicken soll: fünf am Freitag und sechs am Folgetag.

Hilfe für Serbien

Corona-Pandemie

Am Donnerstag hatte der Kreml mitgeteilt, dass der russische Präsident Wladimir Putin und sein serbischer Amtskollege Aleksandar Vucic per Telefon Maßnahmen zur Coronavirus-Bekämpfung besprochen hätten. „Im Geiste der traditionell freundlichen“ Beziehungen zwischen den beiden Ländern sei die Gewährung von humanitärer Hilfe an Serbien vereinbart worden.

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch des neuen Covid-19-Erregers als Pandemie eingestuft.

Laut Angaben der Johns Hopkins University wurden in Serbien mehr als 1100 Fälle der neuartigen Erkrankung festgestellt, 31 davon endeten tödlich.

ak/sb/sna