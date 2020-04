Zweckentfremdet: Bewaffneter Bankräuber benutzt Corona-Mundschuz

Ein Bankräuber hat das heute in Österreich übliche Tragen eines Corona-Mundschutzes zur eigenen Tarnung genutzt. Der Unbekannte verletzte am Freitag in Wien eine 58-jährige Bankkundin schwer. Wie die Polizei berichtete, hat der Mann beim Überfall auf sein Opfer ihm einen Schuss in den Oberkörper gegeben.