Eine Nachtfahrt durch menschenleere Berliner Straßen

An einem Frühlingsfreitagabend würden Restaurants, Bars und Partylokale in den Stadtteilen wie im modernen Friedrichshain, künstlerischen Kreuzberg, multikulturellen Neukölln oder in der noblen Mitte Tausende müßige Menschen anziehen. An einem Freitagabend unter Quarantäne wird praktisch niemand erwartet.

Am 22. März kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel strenge Anti-Corona-Maßnahmen an, darunter ein Kontaktverbot für mehr als zwei Personen, das für mindestens zwei Wochen gilt.