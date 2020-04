Elf Flüge: Russische Anti-Corona-Hilfe in Serbien eingetroffen

Demnach begann der Einsatz zur Beförderung von russischen Militärs sowie der Ausrüstung zur epidemiologischen Auswertung und Entseuchung am Vortag. Am frühen Samstagmorgen seien die letzten drei Maschinen in Serbien eingetroffen.

Der Einsatz war bei einem Telefonat des russischen Präsidenten, Wladimir Putin, mit seinem serbischen Amtskollegen, Aleksandar Vucic, vereinbart worden, das am Donnerstag stattgefunden hatte.

Bei einem Treffen serbischer Militärs mit Beamten des Gesundheitsministeriums sollten Einrichtungen gewählt werden, in denen in erster Linie russische Fachleute eingesetzt werden müssten, hieß es aus dem russischen Verteidigungsministeriums.

Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium bekanntgegeben, Moskau werde 87 Militärvirologen und -ärzte im Rahmen der Hilfe bei der Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus nach Serbien verlegen. Unter anderem sollten Schutzmittel, Ausrüstung und 16 Militärfahrzeuge in das Balkanland geschickt werden, hieß es.

In Serbien gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums derzeit 1476 bestätigte Covid-19-Infizierungen (Stand 14.00 Uhr am 3. April). 39 Menschen seien dem Erreger bereits erlegen.

asch/ae/sna