Corona-Pandemie: Russischer Arzt nennt Fehler bei Virus-Bekämpfung in Italien

Italien hat nicht von Anfang an notwendige Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus eingeleitet, sodass sich dessen Übertragung exponentiell entwickelte. Dies sagte Alexander Semjonow, Vizedirektor des Pasteur-Instituts in Sankt Petersburg (Forschungsinstitut für Epidemiologie und Mikrobiologie), der russischen Zeitung „Kommersant“.

China habe rechtzeitig reagiert und trotz seiner riesigen Bevölkerungszahl und -dichte die ersten Plätze in Bezug auf die Todesfälle verlassen, so der Forscher. „Was Russland betreffe, so ist es meiner Meinung nach ein Glück, dass wir diesen Prozess gebremst, die Grenze zu China und den entsprechenden Transitverkehr auf Antrag des Sanitätsoberarztes geschlossen und dadurch mehrere Monate Zeit gewonnen haben.“

Italien habe mit mindestens drei Wochen Verspätung Schutzmaßnahmen angeordnet, fügte der Arzt hinzu. „Wir haben gesehen, was falsches Handeln ist. Nun wissen wir viel mehr, als vor zwei Wochen, als wir hier zu arbeiten und zu helfen begannen.“

Zudem hätten sich die Einwohner Italiens nur langsam den Quarantäne-Bedingungen angepasst und unter anderem keine Distanz zu anderen Personen bewahrt sowie die Sicherheitshinweise nicht befolgt.

Russland sei ein Spitzenreiter bei der Zahl der Intensivbeatmungsgeräte, auch gebe es im Land ein „weit verzweigtes System der Verbraucherschutzbehörde (Rospotrebnadsor)“, so der Arzt. Deshalb hält er das italienische Szenario in Russland für kaum möglich.

Nach dem Stand vom Freitag hat Italien erneut Spanien bei der Zahl der Infektionsfälle übertroffen. Aktuell gibt es in Italien etwa 120.000 Infizierte. Innerhalb von 24 Stunden sind dort 766 Corona-Kranke gestorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle auf der Apenninenhalbinsel liegt bei 14.681.

ls/ae