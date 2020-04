600 französische Soldaten mit Covid-19 infiziert

Am Freitag hatte der französische Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon mitgeteilt, dass es in Frankreich 64.338 Corona-Infizierte gebe und mehr als 6500 Menschen an der Viruskrankheit gestorben seien.

„Wir haben etwa 600 Soldaten mit Covid-19“, sagte die Ministerin nach Angaben der Zeitung „Progres“. „Ich möchte betonen: Unsere Kampfbereitschaft ist unbeeinträchtigt.“

Die Ministerin teilte mit, dass ein ziviler Angestellter der französischen Streitkräfte, der im Bau der Verteidigungsinfrastruktur tätig war, am Coronavirus gestoben sei. Vier Soldaten, die am Einsatz in der Sahelzone beteiligt waren, hätten sich angesteckt.

Das Virus Sars-CoV-2 war erstmals Ende Dezember in China entdeckt worden und hat sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus ausgebreitet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zählt bereits mehr als eine Million Infektionen und über 50.000 Todesfälle weltweit. Die WHO hat die Ausbreitung des Virus als Pandemie eingestuft.

leo/ae