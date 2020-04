Corona-Bekämpfung: Moskau nimmt umfassende Desinfektion öffentlicher Räume vor

Zur Vorbeugung einer Covid-19-Ausbreitung werden Mitarbeiter der öffentlichen Versorgungswirtschaft in Moskau laut Vizebürgermeister Pjotr Birjukow am Sonntag umfassende Desinfektionsmaßnahmen im öffentlichen Raum der russischen Hauptstadt durchführen.

Straßen, Gehwege, Höfe und Parkplätze sowie Fußgängerübergänge und -überführungen sollen laut Birjukow mit Desinfektionsmitteln bearbeitet werden. Bereits zum zweiten Mal werde eine umfassende Desinfektion in der russischen Hauptstadt vorgenommen, hieß es.

Die eingesetzten Desinfektionsmittel seien von der Verbraucherschutzbehörde Rospotrebnadsor empfohlen worden. Sie seien für den Menschen unschädlich und würden zur Desinfektion in Schulen, Kindergärten und Gaststättenbetrieben verwendet.

Insgesamt sollen rund 3500 Sprengwagen und Sprühgeräte zum Einsatz kommen.

Darüber hinaus würden in Moskau beispiellose Maßnahmen zur Vorbeugung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ergriffen, sagte Birjukow: Die Treppenflure in Häusern, wo Corona-Infizierte leben oder von Menschen, die sich wegen eines möglichen Kontakts mit Infizierten in Quarantäne befinden würden, würden ebenfalls desinfiziert. Auch werde derzeit in allen anderen Hausfluren die Feuchtreinigung öfter vorgenommen, so der Vizebürgermeister.

