Massenschlägerei in NRW: Beteiligte prügeln sich mit Holzlatten vor Döner-Imbiss

Mehrere Männer haben in Mülheim an der Ruhr buchstäblich einen Streit vom Zaun gebrochen. Bei einer Massenschlägerei vor einem Döner-Imbiss haben die Beteiligten unter anderem mit Holzlatten aufeinander eingeschlagen. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Die verletzten Männer im Alter von 27, 29 und 54 Jahren seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte eine Polizeisprecherin am Sonntag mit. Demnach geriet am Samstagabend „eine größere Anzahl an Personen“ zunächst verbal vor dem Imbiss aneinander. Der Streit sei eskaliert. Die Beteiligten hätten dann unter anderem mit Holzlatten aufeinander eingeschlagen.

Der Bereich vor dem Imbiss sei verwüstet gewesen: Stehtische, Flyer und diverse Kisten hätten auf dem Boden gelegen, hieß es in einer Polizeimitteilung vom Sonntag. Ersten Ermittlungen zufolge war es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 29 Jahre alten Imbiss-Inhaber sowie seinen Mitarbeitern und einer Gruppe von Männern gekommen. Laut Augenzeugen hatte sich ein Streit um angeblich zu dunkles Döner-Fleisch entbrannt.

Insgesamt seien 15 bis 20 Menschen vor Ort gewesen. Beamte nahmen die Personalien auf, Festnahmen gab es aber nicht. Ermittelt werde wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten ebenfalls an. Zunächst hatte die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet.

mka/gs