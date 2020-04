Erneut weniger Todesopfer in Italien an einem Tag

In Italien ist am Sonntag bereits den zweiten Tag in Folge die Zahl der an einer Coronavirus-Infektion gestorbenen Menschen gesunken. Der Zivilschutz zählte am Sonntag 525 Todesopfer – am Vortag waren es 681 gewesen. Die Gesamtzahl der Toten in Italien ist damit auf 15.887 gestiegen.