Krisenkabinett zu Corona-Engpässen, Japan vor Ausnahmezustand, Höcke-Kritiker Junge geht

Nachrichtenüberblick: Berlin vor Beschlüssen zu Corona-Engpässen, Rentenversicherung mit „überschaubarem Minus“, Rheinland-pfälzischer AfD-Fraktionschef Junge verlässt politisches Parkett, Abe will Ausnahmezustand ausrufen, Queen beschwört Briten in Corona-Ansprache, Trump fordert USA zum Beten auf, Irlands Regierungschef als Arzt „reaktiviert“

Regierung will Beschlüsse zur Linderung von Corona-Engpässen fassen

Höcke-Kritiker Junge kündigt Ende politischer Karriere an

Vizekanzler Olaf Scholz hat für Montag Regierungsbeschlüsse zur Entschärfung von Engpässen bei Schutzausrüstungen angekündigt. „Wir haben im Augenblick den Eindruck, dass wir das hinbekommen, uns große Mengen zu beschaffen in aller Welt“, so der SPD-Politiker in der ARD. Gleichzeitig müsse dafür gesorgt werden, „dass bestimmte Dinge auch in Deutschland hergestellt werden können“. Im Maschinenbau-Standort Deutschland könne versucht werden, Produktionskapazitäten in Fließproduktion aufzubauen.

Uwe Junge, rheinland-pfälzischer AfD-Fraktionschef, wolle auch aus gesundheitlichen Gründen im kommenden Jahr nicht mehr für den Landtag in Mainz kandidieren. Ex-Offizier Junge hatte sich mehrmals deutlich von Björn Höcke, dem thüringischen AfD-Partei- und Fraktionschef und Wortführer des rechtsnationalen „Flügels“ in der Partei, distanziert. Jüngst forderte er mit weiteren AfD-Spitzenfunktionären den Bundesvorstand der Partei auf, dem vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften „Flügel“ Einhalt zu gebieten. Dabei ging es auch um eine angebliche frühere Mitgliedschaft des Brandenburger AfD-Chefs Andreas Kalbitz in der „Heimattreuen Deutschen Jugend“.

Rentenversicherung: Auszahlung trotz Corona-Krise gesichert

Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Gundula Roßbach, geht vorerst von keinen finanziellen Nachteilen für die Rentner in der Corona-Krise durch einen Einbruch der Beitragseinnahmen aus. Sie erwarte, „dass das Minus überschaubar ist“, so Rossbach im Tagesspiegel. Die Bundesagentur für Arbeit zahle Rentenbeiträge selbst bei Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit weiter. Eine genaue Einschätzung dazu sei zurzeit aber sehr schwierig. Doch gehe die Versicherung mit einer Nachhaltigkeitsrücklage von rund 40 Milliarden Euro finanziell gut ausgestattet in die Krise: „Die Auszahlung der Renten ist gesichert“, sie würden im Sommer 2021 auf keinen Fall gekürzt. Ein Ansteigen des Rentenniveaus hänge allerdings von der Entwicklung der Bruttolöhne in diesem Jahr ab.

Japan vor Ausnahmezustand

Wegen der Corona-Krise wird Japans Ministerpräsident Shinzo Abe einem Medienbericht zufolge wohl am Dienstag den Ausnahmezustand ausrufen. Noch am Montag erfolge dessen Ankündigung, so die Zeitung „Yomiuri“. Dadurch bekämen Behörden in besonders betroffenen Teilen Japans zusätzliche Befugnisse: Weitgehende Ausgangssperren könnten verhängt, Veranstaltungen abgesagt sowie Schulen und andere öffentliche Einrichtungen geschlossen werden.

Queen beschwört Nation und spricht Briten Mut zu

Königin Elizabeth II. hat die Briten zum Durchhalten in der Coronavirus-Pandemie aufgerufen: Sie hoffe, die Eigenschaften Selbstdisziplin, stille, gutmütige Entschlossenheit und Mitgefühl würden Großbritannien noch immer auszeichnen. Die Queen erinnerte an ihre erste Ansprache im Jahr 1940. Als 14-Jährige richtete sie eine Radiobotschaft an Kinder, die wegen deutscher Luftangriffe aus den Städten aufs Land gebracht wurden. Auch seinerzeit seien Familien getrennt worden. „Heute wie damals wissen wir im tiefsten Innern, dass es das Richtige ist“, so die 93-jährige Monarchin. „Es werden wieder bessere Tage kommen, wir werden mit unseren Freunden vereint sein, wir werden mit unseren Familien vereint sein. Wir werden uns wiedersehen.“

Präsident Trump: USA sollen für medizinisches Personal beten

Irlands Regierungschef als Arzt „reaktiviert“

Donald Trump hat die US-Amerikaner aufgefordert, Krankenschwestern und Ärzte in ihre Gebete einzuschließen. Die Mitarbeiter im Gesundheitswesen zögen jeden Tag trotz „enormer Gefahr“ gegen das Coronavirus „in den Krieg“, so Trump im Weißen Haus. Es sei ein „sehr harter Feind“. Trump sagte: „Ich würde darum bitten, dass alle Amerikaner beten für die heldenhaften Ärzte und Krankenschwestern, für die Lasterfahrer, für die Angestellten im Supermarkt und für alle, die in dieser Schlacht kämpfen.“

In der Corona-Krise hat sich der Regierungschef von Irland, Leo Varadkar, wieder als Arzt registriert. Er wolle mindestens einen Tag in der Woche in seinem erlernten Beruf arbeiten, um im Kampf gegen das Virus zu helfen und „wenigstens einen kleinen Beitrag leisten“, so ein Regierungssprecher gegenüber der Zeitung „Independent“. Varadkar hatte seinen Beruf als Allgemeinmediziner 2013 niedergelegt, um sich der Politik zu widmen. Er wurde damals aus dem Ärzteregister ausgetragen, jetzt ließ er sich „reaktivieren“.

