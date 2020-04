Russische Militärs haben mit Corona-Kampf in Serbien begonnen

Russische Militärspezialisten, die zuvor in Serbien angekommen waren, haben mit der praktischen Erfüllung von Aufgaben zum Kampf gegen die Coronavirus-Infektion begonnen. Dies gab Russlands Verteidigungsministerium bekannt.

„Militärs haben eine technische Besichtigung durchgeführt und die Technik, medizinische Ausrüstung und Schutzmittel vorbereitet sowie den Bereich der bevorstehenden Arbeiten studiert“, heißt es auf der offiziellen Webseite des Ministeriums.

Auf dem Gelände der serbischen militärmedizinischen Akademie befinden sich nun ein zeitweiliger Fahrzeugpark sowie Stellungen, wo die Technik, die bei der Desinfektion zum Einsatz kommt, behandelt wird.

Bei einer früheren Sitzung von Militärs und Medizinern wurden die Aufgaben definiert, die zur Gewährleistung der Hilfe im Corona-Kampf erfüllt werden sollen. In erster Linie sollen die Arbeiten an den zwei wichtigsten Krankenhäusern von Belgrad – der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe „Narodni fornt“ und dem medizinischen Klinikzentrum – durchgeführt werden, wo derzeit Covid-19-Patienten in mittelschwerem und schwerem Zustand isoliert sind und behandelt werden.

Russische Hilfe für Serbien

Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium bekanntgegeben, Moskau werde 87 Militärvirologen und -ärzte zur Hilfe bei der Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus nach Serbien verlegen. Unter anderem sollten Schutzmittel, Ausrüstung und 16 Militärfahrzeuge in das Balkanland geschickt werden, hieß es.

Später am Samstag wurde berichtet, dass Transportflugzeuge Il-76 der russischen Luftwaffe russische Militärärzte und Virologen der ABC-Abwehrtruppen Russlands sowie entsprechende Ausrüstung nach Serbien befördert hätten. Zu diesem Zweck haben die Transportflugzeuge insgesamt elf Flüge durchgeführt.

Coronavirus in Serbien

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch des neuen Covid-19-Erregers als Pandemie eingestuft.

In Serbien gibt es nach Angaben der Johns Hopkins University (Stand: 06. April) mehr als 1900 bestätigte Covid-19-Infizierungen. 51 Menschen sind dem Erreger bereits erlegen.

